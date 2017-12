Huberdeau zaubert bei Florida-Sieg – Niederreiter verletzt

Denis Malgin (Florida) entscheidet das Schweizer Duell mit Nino Niederreiter (Minnesota) mit 4:2 für sich. Letzterer fiel nach 13 Minuten verletzt aus.

Amerikanischen Medien zufolge verletzte sich Niederreiter am Knöchel, als er einen Schuss blockte. Er verliess das Stadion mit einer Schiene am linken Fuss. Gemäss Wild-Coach Bruce Boudreau wird er zumindest das Auswärtsspiel in der Nacht auf Sonntag in Tampa verpassen.

Für Denis Malgin verlief der Abend erfreulicher. Der 20-jährige Solothurner steuerte zum 1:1-Ausgleich der Panthers im ersten Drittel einen Assist bei, stand beim kursweisenden 3:2 im Schlussabschnitt auf dem Eis und kam auf eine Plus-2-Bilanz.

Das Tor des Abends erzielte aber Jonathan Huberdeau, der mit einer feinen Einzelleistung den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich markierte.

Huberdeaus Traumtor zum 2:2 0:15 min, vom 23.12.2017

Ebenfalls äusserst sehenswert war der 3:2-Siegtreffer von Arizona gegen Washington. Drehung, Doppelpass, Traumassist: Das Coyotes-Trio Max Domi, Alex Goligoski und Torschütze Clayton Keller spielte in der Verlängerung die Capitals-Defensive schwindlig.

Für die Parade des Abends war Philadelphias Brian Elliott besorgt. Der Keeper verlor die Orientierung auch nach einer Pirouette nicht und hielt den anschliessenden Schuss von Buffalos Marco Scandella. Am Ende verloren die Flyers dennoch mit 2:4.

Sendebezug: Radio SRF 3, Morgenbulletin, 23.12.2017, 08:40 Uhr.