Der Bündner erzielt beim 4:1-Sieg der Carolina Hurricanes in Nashville seinen 9. Saisontreffer.

In der Partie gegen die Nashville Predators mit seinen Landsmännern Roman Josi und Yannick Weber traf Nino Niederreiter in der 29. Minute zum wegweisenden 3:1 für Carolina. Der Churer Stürmer war aus dem Gewühl heraus erfolgreich. Niederreiter hat damit in der laufenden Saison 9 Tore und 17 Assists auf seinem Konto.

Carolina überholt Columbus

Dank dem Sieg kletterten die Hurricanes in der Eastern Conference auf einen Playoff-Platz. Für die Predators setzte es nach 3 Siegen in Folge einen Dämpfer ab. Das Team aus dem Bundesstaat Tennessee liegt weiter ausserhalb der Playoff-Ränge.

Auch Columbus wäre aktuell nicht für die entscheidende Phase der Saison qualifiziert. Ohne den verletzten Dean Kukan kassierten die Blue Jackets in Philadelphia die 6. Niederlage in Serie und mussten sich von Carolina überholen lassen.

Sbisa fehlt verletzt

Winnipeg feierte einen 6:3-Heimsieg gegen die Los Angeles Kings. Luca Sbisa fehlte bei den Jets wegen einer Verletzung an der oberen Körperhälfte. Nico Hischier und Mirco Müller verloren mit den New Jersey Devils zuhause mit 0:3 gegen die St. Louis Blues.

Resultate Übersicht NHL

Sendebezug: Radio SRF 3, Bulletin von 7:00 Uhr, 19.02.20