Für die Nashville Predators hat es in der Nacht auf Samstag die 4. Niederlage in Serie abgesetzt. Auswärts in Carolina verlor das Team mit dem Schweizer Captain Roman Josi 3:5. Im Schlussdrittel kamen die «Preds» dank zwei Treffern zwar noch einmal auf 3:4 heran. Ein Empty Netter besiegelte aber die Auswärts-Niederlage.

Während Nino Niederreiter bei den «Canes» blass blieb und das Eis mit einer Minus-2-Bilanz verliess, hatte Josi bei allen drei Treffern von Nashville seinen Stock im Spiel. Der Berner Verteidiger hat nun 51 Punkte auf seinem persönlichen Konto, davon 38 Assists.

Josi knackte die 50er-Marke in der Regular Season bereits zum 6. Mal, sein Rekord liegt bei 65 Punkten in der Saison 2019/20 (in nur 69 Spielen).