Die Florida Panthers haben die Spannung zurück in den Final um den Stanley Cup gebracht. Das Team aus dem Südostzipfel der USA schlug in der 3. Partie die Vegas Golden Knights zu Hause mit 3:2 in der Verlängerung. Die ersten beiden Partien hatten die Panthers in Nevada 2:5 und 2:7 verloren.

Erst Tkachuk, dann Verhaeghe

Lange hatte es jedoch danach ausgesehen, als würden sich die Golden Knights vier Matchpucks für den Premieren-Titel erspielen. Als die Schlussphase anbrach, lagen die Gäste mit 2:1 vorne. Doch bereits knapp 3 Minuten vor dem Ende ersetzte Florida den Goalie durch einen sechsten Feldspieler und wurde für das Risiko 2:13 Minuten vor Schluss belohnt: Matthew Tkachuk rettete die Panthers mit seinem 11. Playoff-Tor in die Verlängerung.

Dort war es Carter Verhaeghe, der das Heimteam nach 4:27 Minuten – sehr zur Freude der heimischen Fans – zum ersten Sieg in der Finalserie schoss. Es war erst der 23. Torschuss der Panthers.

Spiel 4 findet in der Nacht auf Sonntag ebenfalls in Florida statt.