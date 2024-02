Pius Suter und die Vancouver Canucks verlieren in der NHL trotz 4:1- und 5:2-Führung bei Minnesota mit 7:10.

In 6 Minuten vom 5:2 zum 5:8

Legende: Eine denkwürdige Partie für Pius Suter (links) und die Canucks bei den Wild. Keystone/AP/MATT KROHN

Bis zur 35. Minute sah die Welt für Vancouver am President's Day noch ganz in Ordnung aus. J.T. Miller hatte mit seinem 3. Treffer des Tages soeben das 5:2 für die Kanadier im Gastspiel bei den Minnesota Wild erzielt.

Pius Suter konnte sich dabei seinen 2. Assist gutschreiben lassen, hatte er doch auch schon zum 1:0 durch Ian Cole (3.) die Vorarbeit geleistet. Später kam sogar noch eine 3. Vorlage (zum 6:8 durch Nikita Zadorow) dazu.

Nach dem 5:2 nahm das Unheil aus Sicht der Canucks seinen Lauf. Zu Beginn des 3. Drittels drehte das Heimteam mit 5 Toren in weniger als 5 Minuten die Partie. Und zählt man auch noch den Treffer von Mats Zuccarello am Ende des 2. Drittels dazu, erzielte Minnesota in 5:45 Minuten 6 Tore – vom 2:5 zum 8:5.

Massgeblich für die Wende verantwortlich zeichnete die Top-Linie der Wild um Zuccarello (1 Tor/3 Assists), Joel Eriksson Ek (3/3) und Kirill Kaprisow (3/2) sowie Matt Boldy (1/3).

Als Brock Boeser die Gäste wieder auf 7:8 heranbrachte, wurde es plötzlich nochmals eng für die Wild. Doch dank 2 Treffern ins leere Tor zog Minnesota wieder auf 10:7 davon.