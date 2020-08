Legende: Steht mit den Nashville Predators kurz vor dem Ausscheiden Roman Josi (m.) Keystone

Die Nashville Predators sind im Kampf um einen Platz in den Conference-Achtelfinals im Westen wieder in Rücklage. Nach dem 4:1-Erfolg am Dienstag gegen die Arizona Coyotes verlor Nashville das 3. Spiel der Best-of-5-Serie in Edmonton mit 1:4.

Arizona im Schlussdrittel überlegen

Nach 40 Minuten stand es 1:1 zwischen den beiden Teams. Christian Dvorak für Arizona (6.) und Viktor Arvidsson für Nashville (28.) erzielten die beiden Treffer. Danach konnten sich die Coyotes steigern.

Conor Garland brachte Arizona nach einer schönen Einzelaktion in der 48. Minute in Führung. Taylor Hall (56.) und Carl Soderberg (59.) ins leere Tor entschieden die Partie endgültig.

Josi mit Minus-2-Bilanz

Der Schweizer Roman Josi kam bei Nashville wie gewohnt zu viel Eiszeit (28:46), konnte aber nur wenig Einfluss aufs Offensivspiel der «Preds» nehmen. Der Verteidiger stand bei 2 Gegentreffern auf dem Eis. Yannick Weber spielte nur etwas mehr als 5 Minuten. Für die beiden Nashville-Schweizer geht es am 7. August mit Spiel 4 der Serie weiter.