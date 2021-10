In NHL in jedem Spiel geskort

Der Höhenflug von Timo Meier und den San Jose Sharks in der NHL hält weiter an. Der Appenzeller war mit einem Tor und einem Assist massgeblich am 5:3-Sieg der Kalifornier bei den Toronto Maple Leafs beteiligt.

Meier hat in jedem Spiel gepunktet

Meier überraschte in der 24. Minute Torontos Keeper Michael Hutchinson mit einem Handgelenkschuss aus der Drehung. Das 2:1 war der zweite Saisontreffer des Schweizer Internationalen, der später auch das 4:2 von Jonathan Dahlen vorbereitete.

Es waren dies die Skorerpunkte 6 und 7 in dieser Saison von Meier, der zu allen 4 Siegen der Sharks in ebenso vielen Spielen mindestens einen Assist beitrug.