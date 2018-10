Der Kanadier John Tavares war entscheidend am Sieg der Toronto Maple Leafs über die Chicago Blackhawks in der NHL beteiligt. Der 28-Jährige, der im Juli mit einem Siebenjahres-Vertrag über 77 Millionen Dollar zu den Maple Leafs gestossen war, erzielte am Sonntag 3 Treffer. Es war sein insgesamt 9. Hattrick in der NHL.

In einem torreichen Spiel hatten es die Schlussminuten in sich. Innert 55 Sekunden konnte Chicagos Patrick Kane zum 5:5 und zum 6:6 ausgleichen, dazwischen hatte Ex-ZSC-Stürmer Auston Matthews Toronto wieder in Front geschossen. Morgan Rielly sorgte in der Overtime nach 19 Sekunden für die Entscheidung zu Gunsten der Kanadier.

Ebenfalls 13 Tore

Nicht minder torreich endete die Partie zwischen Carolina und den sieglosen New York Rangers. Beim 8:5 für die Hurricanes erzielte der Russe Andrej Swetschnikow als erster in den Nullerjahren geborener Spieler in der NHL ein Tor.