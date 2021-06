Dank dem 3:2-Sieg nach Verlängerung setzten sich die Montreal Canadiens gegen die Winnipeg Jets in der Best-of-7-Serie glatt mit 4:0 Siegen durch und stehen damit im Halbfinal der NHL-Playoffs.

Den entscheidenden Treffer für den Stanley-Cup-Rekordsieger erzielte Tyler Toffoli in der 2. Minute der Overtime. Zuvor hatten die Gäste aus Winnipeg dank Doppeltorschütze Logan Stanley im Mitteldrittel einen 0:2-Rückstand wettgemacht.

Montreal hat einen Lauf

Für die Canadiens war es bereits der 7. Sieg in Folge, nachdem sie in der Achtelfinal-Serie gegen den Erzrivalen Toronto 1:3 in Rückstand gelegen hatten. In der nächsten Runde spielt Montreal entweder gegen die Colorado Avalanche oder die Vegas Golden Knights um den Einzug in den Stanley-Cup-Final. In dieser Viertelfinalserie steht es 2:2.

Legende: Jubel über den Halbfinal-Einzug Montreal feiert den 7. Sieg in Folge. imago images

Islanders fehlt gegen Boston noch ein Sieg

Nur noch einen Sieg vom Weiterkommen entfernt sind die New York Islanders. Sie bezwangen im fünften Spiel die Boston Bruins auswärts 5:4 und legten in der Serie mit 3:2 vor.