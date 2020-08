Die New York Islanders erhöhen in der Playoff-Serie gegen Washington dank eines 2:1-Sieges in der Overtime auf 3:0.

Ohne den überzähligen Jonas Siegenthaler mussten die Washington Capitals in der Playoff-Achtelfinalserie gegen die New York Islanders bereits die dritte Niederlage hinnehmen. In der 5. Minute der Verlängerung traf Mathew Barzal zum entscheidenden 2:1, das den Islanders vier Matchpucks beschert.

Kurz zuvor war Washington nahe am Sieg gewesen. Jakub Vrana stürmte alleine auf Semjon Warlamow zu, sah seinen Abschluss allerdings vom russischen Goalie in Diensten der Islanders abgewehrt. Nun steht das Team von Superstar Alexander Owetschkin vor dem Out im Achtelfinal.

Dallas mit wundersamer Wende

Im Westen glichen die Dallas Stars die Serie gegen die Calgary Flames zum 2:2 aus. Bis 12 Sekunden vor der 3. Sirene lagen die Texaner mit 3:4 in Rücklage, ehe Joe Pavelski mit seinem 3. Tor des Abends ausglich. John Klingberg gelang in der 17. Minute der Overtime das Siegtor.

Chicago seinerseits gelang es, den «Sweep» abzuwenden: Nach zuvor 3 Niederlagen in der Serie gegen Las Vegas holten die Blackhawks mit dem 3:1 den ersten Sieg.