Wenn Pekka Rinne im Tor der Nashville Predators steht, war das in dieser Saison immer ein gutes Omen. So auch beim Auswärtsspiel bei den Vegas Golden Knights. Trotz 1:2-Rückstand siegten die «Preds» mit Roman Josi und Yannick Weber am Ende 5:2.

Es war der 4. Sieg im 4. Saisonspiel mit dem finnischen Keeper, der 33 Paraden zeigte (die anderen 2 Partien mit Juuse Saros gingen verloren). Josi erhielt wie oft mit über 24 Minuten am meisten Eiszeit, fiel aber für einmal mit einer Schlägerei auf.

Legende: Verteidigen das Nashville-Tor Roman Josi (l.) und Pekka Rinne. Reuters

Der Berner Verteidiger geriet mit Stürmer Mark Stone, der das 1:1 erzielt hatte, aneinander. Beide wurden für 5 Minuten auf die Strafbank geschickt. Den Platz nutzten die Predators zu Beginn des 2. Drittels für den Ausgleich. Kaum war Josi zurück, assistierte er beim 3:2-Führungstor durch Calle Jarnkrok.

Die weiteren Schweizer:

Auch Nino Niederreiter durfte das Eis mit den Carolina Hurricanes als Sieger verlassen. Der Churer blieb beim 2:0 bei den LA Kings ohne Skorerpunkt.

Kevin Fiala wurde bei Minnesotas 2:4-Niederlage gegen Toronto nicht eingesetzt.