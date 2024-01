Josi mit 2 Assists in der NHL

Legende: Steht bei 44 Skorerpunkten Roman Josi. IMAGO / USA TODAY Network

Mit drei Toren zwischen der 9. und 19. Minute schienen die Gäste aus Nashville früh für klare Verhältnisse zu sorgen. Roman Josi liess sich beim ersten sowie beim letzten Treffer je einen Assistpunkt gutschreiben. Damit steht der Berner bei insgesamt 44 Skorerpunkten, nur vier Verteidiger haben in dieser Saison noch mehr gesammelt.

Doch die heimischen Kanadier meldeten sich im zweiten Drittel mit drei Toren in Folge zurück, weshalb die Partie in die Verlängerung ging. In dieser sorgte Claude Giroux mit einem Schuss aus spitzem Winkel mit dem 4:3 für die Entscheidung. Für Nashville war es die vierte Niederlage aus den letzten fünf Partien.