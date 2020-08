Nashville meldet sich in der Pre-Playoff-Serie gegen Arizona eindrücklich zurück. Die Predators gewinnen Spiel 2 mit 4:2.

Josi skort auch in Spiel 2

Die Nashville Predators sind im Kampf um einen Platz in den Conference-Viertelfinals im Westen wieder voll im Geschäft. Nach der 3:4-Auftaktniederlage am Sonntag entschied das Team mit den Schweizern Roman Josi und Yannick Weber Spiel 2 der Best-of-5-Serie gegen Arizona mit 4:1 für sich.

9 Schüsse für 3 Tore

Der Schlüssel zum Sieg war die Effizienz der Predators. Von den ersten 4 Torschüssen musste Arizona-Goalie Darcy Kuemper 2 passieren lassen. Nick Bonino (8.) und Ryan Johansen (11.) trafen für Nashville. Nach dem 3:0 durch Calle Jarnkrok in der 27. Minute war die Partie vorentschieden. Josi liess sich dabei einen Assist gutschreiben, sein 3. in 2 Spielen.

Legende: Gehörte zu den Top-6-Verteidigern Der Schweizer Yannick Weber bildete zusammen mit Jarred Tinordi das 3. Verteidiger-Paar der «Preds» und kam auf über 15 Minuten Eiszeit. Getty Images

Nashvilles Viktor Arvidsson legte im Schlussdrittel noch einen drauf, ehe Clayton Keller und Lawson Crouse kurz vor dem Ende noch Resultatkosmetik zum 2:4 betrieben. Viel Zeit zum Durchatmen bleibt den beiden Teams nicht. Bereits am Mittwoch um 20:30 Uhr Schweizer Zeit geht es in Edmonton weiter mit Spiel 3.

Islanders vor Playoff-Einzug

Während es in der Serie zwischen Nashville und Arizona neu 1:1 steht, fehlt den New York Islanders in der Eastern Conference nur noch ein Sieg für die Playoff-Qualifikation. Die «Isles» gewannen trotz zweimaligem Rückstand auch Spiel 2 gegen die Florida Panthers.