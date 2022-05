Die Nashville Predators haben in den Playoff-Achtelfinals auch das 3. Spiel gegen die Colorado Avalanche verloren. Damit droht Roman Josi und Co. das baldige Saisonende.

Legende: Im Laufduell mit Nathan MacKinnon Roman Josi Reuters/Christopher Hanewinckel/USA Today Sports

Die Predators mussten sich zuhause mit 3:7 geschlagen geben und liegen in der Best-of-Seven-Serie mit 0:3 zurück. Josi erzielte in der 33. Minute zwar sein erstes Playoff-Tor in dieser Saison und glich damit zum 3:3 aus. 107 Sekunden später hiess es aber bereits 3:5.

Landeskog mit vier Skorerpunkten

Im letzten Drittel liessen die Avalanche, die insgesamt vier Powerplay-Tore erzielten, nichts mehr anbrennen. Der Schwede Gabriel Landeskog war mit je zwei Toren und Vorlagen der auffälligste Spieler in den Reihen der Gäste.

Das 4. Spiel findet in der Nacht auf Dienstag wiederum in Nashville statt. Die Predators treten dabei unter noch nicht gekannten Voraussetzungen an. Noch nie lagen sie in einer Playoff-Serie 0:3 zurück.

Florida tut sich schwer

Eine noch höhere Niederlage als Nashville kassierten die Florida Panthers. Das beste Team der Regular Season ging in Washington 1:6 unter und liegt in der Serie mit 1:2 hinten. Mit 2:1 führen Pittsburgh (gegen die New York Rangers) und Dallas (gegen Calgary).