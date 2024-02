Mit Schmid: New Jersey Devils tauchen erneut gegen Tampa

NHL: Schmid gibt Comeback

Die New Jersey Devils können gegen die Tampa Bay Lightning einfach nicht gewinnen. Im 3. Direktduell resultierte bei Akira Schmids Comeback die 3. Niederlage, diesmal im heimischen Newark mit 1:4. Das einzige Devils-Tor erzielte Tyler Toffoli im Powerplay zum zwischenzeitlichen 1:2. Brandon Hagel und der überragende Nikita Kucherov (4 Skorerpunkte) machten die Sache im Schlussdrittel klar. Der Berner Keeper Schmid, der zuletzt am 21. Dezember in der NHL eingesetzt worden war, zeigte 23 Paraden (Abwehrquote: 88,5 Prozent). Nico Hischier und Jonas Siegenthaler verzeichneten eine Minus-1-Bilanz, Timo Meier kam mit einem «Nuller» davon.

NHL: Josi trifft bei «Preds»-Sieg

Die Nashville Predators besiegten Anaheim auswärts mit 4:2. Damit gewannen die «Preds» auch das 5. Spiel auf ihrem Roadtrip. Das war der Franchise aus Tennessee in ihrer Klubgeschichte noch nie gelungen. Das 1:0 für die Gäste erzielte Roman Josi mit einem harten Schuss von der blauen Linie. Damit steht der Berner Verteidiger nach 59 Partien bei 54 Punkten (12 Tore).