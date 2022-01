Der Churer gewinnt mit Carolina in Ottawa, während Josi, Siegenthaler und Hischier Pleiten hinnehmen müssen.

Niederreiters 13. Saisontor rettet Hurricanes in die Verlängerung

Nino Niederreiter hat beim 3:2-Sieg nach Penaltyschiessen der Carolina Hurricanes in Ottawa den 13. Saisontreffer erzielt. Der Churer glich knapp vier Minuten vor Schluss der regulären Spielzeit aus und rettete sein Team in die Verlängerung. Für Niederreiter, der eine vom Torhüter nicht blockierte Scheibe ins Tor stocherte, war es der dritte Treffer in den letzten vier Spielen. Nach 34 Partien hält er bei 21 Skorerpunkten.

Predators und Devils verlieren

Für die weiteren im Einsatz stehenden Schweizer setzte es Niederlagen ab. Roman Josi und die Nashville Predators unterlagen bei den Edmonton Oilers 2:3 nach Penaltyschiessen, wobei der Berner in der Kurzentscheidung mit seinem Versuch scheiterte. Nico Hischier und Jonas Siegenthaler verloren mit den New Jersey Devils auswärts gegen die Tampa Bay Lightning 2:3.