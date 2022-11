Nico Hischier war bei New Jerseys 13. Sieg in Serie eine der zentralen Figuren. Der Devils-Captain lieferte beim 5:2 gegen Edmonton 3 Assists. Hischier leitete die Tore zum 1:0, 2:1 und 4:2 ein, New Jersey egalisierte mit dem Heimsieg gegen Edmonton zugleich die zuvor längste Siegesserie in der Klubgeschichte.

«Ich denke, wir schreiben Geschichte. Das wird uns niemand mehr nehmen, es fühlt sich gut an. Das ist der Beweis, dass wir ein gutes Team sind und dass wir uns vor niemandem mehr verstecken müssen», sagte Hischier nach der neuerlichen Glanzleistung und der Wahl zum zweitbesten Spieler des Abends.

Neben dem 23-jährigen Walliser, der in 18 Spielen 22 Skorerpunkte gesammelt hat, erhielt bei den Devils Jonas Siegenthaler über 20 Minuten Eiszeit. Akira Schmid war Ersatzgoalie. Den Klubrekord übertreffen können die Devils in der Nacht auf Donnerstag gegen Toronto. Die längste Siegesserie hält seit 1993 Pittsburgh (17 Siege).

Josi und Meier treffen

Eine starke Vorstellung zeigte auch Predators-Captain Roman Josi, der mit Nashville zuhause gegen die Arizona Coyotes 4:3 nach Penaltyschiessen gewann. Der Berner Verteidiger verzeichnete je ein Tor – zum 2:2 in der 42. Minute – und einen Assist (zum 1:0). Im Penaltyschiessen traf Josi nicht. Sein Teamkollege Nino Niederreiter blieb gegen Arizona ohne Skorerpunkt. Bei den Coyotes war Janis Moser als Assistgeber an der zwischenzeitlichen 2:1-Führung beteiligt.

Auch Timo Meier reihte sich in der Nacht auf Dienstag unter die Torschützen ein. Der Appenzeller Stürmer, der in der 22. Minute das 2:1 erzielte, feierte mit den San Jose Sharks einen ungefährdeten 5:1-Sieg gegen die Ottawa Senators.