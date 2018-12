Timo Meier schraubt weiter an seiner tollen Saisonstatistik. Gegen die Arizona Coyotes war der 22-Jährige an zwei Toren beteiligt und steht nach 28 Partien damit bei 14 Assists. Zudem hat der Schweizer Stürmer bereits 14 Treffer selbst erzielt – im Schnitt ist Meier somit pro gespielte Partie an einem Tor beteiligt.

In Sachen Skorerpunkte mithalten kann auch Roman Josi. Der Nashville-Captain bereitete den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich gegen Calgary vor. Am Ende setzte es für die Predators aber eine 2:5-Niederlage ab.

Keine Schweizer Nacht

Meier und Josi waren in der Nacht auf Sonntag die einzigen Schweizer, welche Skorerpunkte sammeln konnten.

Sven Andrighettos Colorado geht gegen Tampa Bay gleich mit 1:7 unter. Im 2. Drittel ziehen die Lightning innert 8 Minuten von 3:1 auf 6:1 davon. Andrighetto ist mit keinem seiner 3 Abschlussversuchen erfolgreich.

Florida mit Denis Malgin muss sich gegen die Rangers im Penaltyschiessen (4:5) geschlagen geben.

Washington mit Jonas Siegenthaler feiert gegen Columbus einen 4:0-Auswärtssieg.