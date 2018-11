Kommt er langsam in Schwung? Nino Niederreiter hat in der NHL beim 6:2-Sieg der Minnesota Wild gegen die Vancouver Canucks seinen 2. Saisontreffer erzielt. Eine Woche nach seiner Torpremiere in dieser Saison lenkte Niederreiter zu Beginn des Mittelabschnitts im Powerplay ein Zuspiel von Captain Mikko Koivu zum 3:0 gefühlvoll ab.

Bachmans «Assist», Nashvilles schmelzender Vorsprung

Bei den Wild reihten sich gleich 6 verschiedene Akteure unter die Torschützen. Besonders leicht hatte es Koivu beim 2:0: Der Finne wurde im Powerplay «ideal» von Canucks-Keeper Richard Bachman lanciert und durfte die Scheibe im leeren Tor unterbringen.

Dank dem 11. Sieg aus den letzten 14 Spielen rückte Minnesota in der Western Conference bis auf einen Punkt zu Leader Nashville auf. Die Franchise von Roman Josi, Kevin Fiala und Yannick Weber bezog beim 1:2 bei den Arizona Coyotes die 3. Niederlage in Folge. In seinem 500. NHL-Spiel der Regular Season verbuchte Josi beim Anschlusstreffer im Schlussdrittel seinen 7. Saison-Assist.

New York in Islanders Hand

Im New Yorker Derby schlugen die Islanders zum 8. Mal in Serie den Lokalrivalen. Die Rangers führten früh mit 2:0. Doch ein Dreierpack von Anthony Beauvillier rückte die Kräfteverhältnisse wieder zurecht. Am Ende siegten die Islanders 7:5.

Apropos Dreierpack: Gar ein lupenreiner Hattrick gelang Tampa Bays Brayden Point. Mit 3 Toren innert 1:31 Minuten avancierte er beim 4:3 der Lightning über Pittsburgh zum Matchwinner.

Auch Meier und Malgin mit Assists

Timo Meier sammelte im 20. Spiel den 19. Skorerpunkt. Der rechte Flügel von San Jose steuerte bei der 3:5-Niederlage seiner Sharks gegen Toronto seinen 7. Assist bei. Ein Muster ohne Wert blieb auch Denis Malgins Assist: Der Schweizer in Diensten Floridas bereitete den 1:0-Führungstreffer vor. Am Ende verloren die Panthers bei Columbus (ohne Dean Kukan) 3:7.

Der in den vorherigen Partien verletzte Nico Hischier kam beim 3:0-Sieg von New Jersey über Philadelphia nicht zum Einsatz. Mirco Müller blieb ohne Skorerpunkt, erhielt aber am zweitmeisten Eiszeit bei den Devils und beendete die Partie mit einer Plus-2-Bilanz.

