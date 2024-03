Trotz 0:3-Rückstand feiern die Jets in der NHL gegen Carolina einen 5:3-Erfolg. Josis «Preds» sind derweil nicht zu stoppen.

Nino Niederreiter feierte in der NHL mit den Winnipeg Jets den 8. Sieg in den letzten 10 Partien. Die Kanadier gewannen bei den Carolina Hurricanes nach einem 0:3-Rückstand nach 2 Dritteln noch mit 5:3. Entscheidenden Anteil am Sieg hatte Niederreiter, der das 2:3 (44.) und 5:3 (60./ins leere Tor) erzielte und zum besten Spieler der Partie gekürt wurde. Es waren für den Churer Nati-Stürmer die Saisontore Nummer 15 und 16.

Josi und die Predators «on fire»

So richtig im Kampf um die Playoffs angekommen ist Nashville. Die Predators feierten zu Hause den 8. Sieg de suite. Besonders auszeichnen beim 5:1 über Colorado konnte sich Hattrickschütze Cody Glass. Roman Josi steuerte einen Assist zum 3:1 bei und punktete damit im 5. Spiel in Folge. Nashville führt das Wildcard-Rennen der Western Division derzeit an.

Nichts zu sagen in Sachen Playoffs hat Liga-Schlusslicht Chicago. Die Blackhawks unterlagen Columbus. Immerhin feierte Philipp Kurashev ein persönliches Erfolgserlebnis. Ihm glückten bei der 2:5-Pleite je ein Tor und Assist.