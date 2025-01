Nach 300 NHL-Spielen: Kurashev am Scheideweg

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Philipp Kurashev bleibt kämpferisch: «Mein Ziel ist es, die Saison gut zu beenden und mich zu beweisen. Hoffentlich kann ich nochmals einen Vertrag unterschreiben und weiterhin in der NHL spielen.» Von einer in Eishockey-Fachmedien kolportierten Rückkehr in die Schweiz wisse er nichts.

Der Berner räumt aber ein, dass er sich in einer schwierigen Situation befinde. In den elf Spielen der Blackhawks seit Anfang Jahr wurde der 25-Jährige – obwohl unverletzt – nur viermal eingesetzt, zuletzt immerhin dreimal hintereinander.

Ungewissheit mental schwierig

Dies wirke sich mental aus, gibt Kurashev zu: «Es ist nicht einfach, wenn man jeden Tag ins Training geht, aber nicht weiss, ob man spielt. Aber so ist das Profi-Eishockey. Da musst du durch.» Das Trainerteam habe ihm gesagt, in welchen Bereichen er sich verbessern müsse. «Jetzt versuche ich, mich aus dieser Situation rauszuholen.»

Unterstützung erhalte er von älteren Kollegen. «Besonders mit Patrick Maroon verstehe ich mich sehr gut. Ich bin froh, solche Mitspieler zu haben.»

Erst drei Saisontore

Die Statistiken sprechen derzeit nicht für den beim SC Bern ausgebildeten Stürmer. In bislang 34 Einsätzen in dieser Saison erzielte er 4 Tore und 3 Vorlagen. Der Kontrast zum Vorjahr ist gross: 2023/24 bestritt er 75 Qualifikationsspiele und kam dabei auf 54 Skorerpunkte (18 Tore, 36 Assists).

Neben der mangelnden Offensivausbeute fällt auch Kurashevs Plus-Minus-Statistik negativ aus: Bei -26 liegt sie derzeit. Beim zweitschlechtesten Team der Liga darf man über Gegentore zwar nicht verwundert sein (auch Superstar Connor Bedard hat -22), dennoch ist der Wert etwas hoch.

«Viele Gratulationen erhalten»

Kurashevs Situation überschattet ein eigentlich schönes Jubiläum: In der Nacht auf Montag bestritt er seine 300. NHL-Partie. «Es ist ein cooler Moment für mich und meine Familie. Viele Leute haben mir gratuliert», so der WM-Silbergewinner des letzten Jahres.

In seiner 2021 gestarteten NHL-Karriere habe es «viele Hochs und Tiefs» gegeben. «Ich bin glücklich, dass ich hier spielen kann», zieht Kurashev eine Bilanz. Es soll aus seiner Sicht nur eine Zwischenbilanz sein.