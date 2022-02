New Jersey kassiert in der NHL gegen Toronto eine 1:7-Pleite. Roman Josi skort derweil munter weiter.

Devils verlieren 6. Spiel in Serie – Josi skort bei «Preds»-Sieg

Die Talfahrt von New Jersey geht weiter. Nach 2 Niederlagen gegen Toronto innerhalb von 24 Stunden haben die Devils nun eine Serie von 6 Niederlagen in Folge zu Buche stehen.

In ihrer Heimstätte in Newark verloren Captain Nico Hischier und seine Teamkollegen mit 1:7 gegen die Maple Leafs. Die Devils lagen 0:6 im Rückstand, ehe Jack Hughes der Ehrentreffer gelang. Hischier und Jonas Siegenthaler kamen auf eine Minus-2-Bilanz, während Goalie Akira Schmid den unglücklichen Jon Gillies nach dem 2. Drittel ablöste und 8 Schüsse parierte (1 Gegentreffer).

Josi im Hoch

2 Saisonspiele hatte Roman Josi in der NHL wegen einer Quarantäne verpasst, in den übrigen 44 Spielen steuerte er für die Nashville Predators 44 Punkte bei. Nr. 44 war ein Assist zum 3:2 beim 4:2-Heimsieg gegen die Vancouver Canucks. Für die Predators war es der 4. Sieg in den letzten 5 Partien.

Die San Jose Sharks verloren in Tampa Bay 2:3 nach Verlängerung. Timo Meier blieb für einmal ohne Skorerpunkt. Vielmehr liess er sich für eine doppelte 2-Minutenstrafe sowie eine weitere kleine Strafe auf die Bank schicken.

Furioses Colorado gestoppt

Eine überraschende Pleite setzte es für die Colorado Avalanche ab. Das Team aus Denver, das zuvor 18 Heimspiele in Folge für sich entschieden hatte, zog ausgerechnet gegen die Arizona Coyotes, einer Equipe tief im Tabellenkeller, den Kürzeren. Die Aussenseiter beendeten die eindrückliche «Avs»-Serie dank eines 3:2-Erfolgs nach Penaltyschiessen.