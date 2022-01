Legende: Wie geht es mit ihm weiter? Grégory Hofmann. Keystone

Die Zeit von Grégory Hofmann bei den Columbus Blue Jackets ist zu Ende. Der 29-jährige Stürmer kehrt nach der Geburt seiner Tochter nicht in die USA zurück.

Hofmann war im Dezember mit der Erlaubnis der Organisation in die Schweiz gereist, um bei der Geburt seines ersten Kindes dabei zu sein. Nun hat er sich entschlossen, das Abenteuer in der NHL nicht fortzusetzen. Nachdem er dies den Verantwortlichen der Blue Jackets mitgeteilt hatte, suspendierten diese ihn.

«Wir sind enttäuscht»

«Offensichtlich sind wir enttäuscht, aber wir haben keine andere Möglichkeit», teilte Columbus' GM Jarmo Kekalainen mit. Hofmann bestritt 24 Partien für das Team aus dem Bundesstaat Ohio und erzielte zwei Tore und fünf Assists. Er bekundete mehr Mühe als erwartet, sich an das kleinere Eisfeld zu adaptieren. Zudem kehrte seine Frau nach zwei Monaten in die Heimat zurück. Wo Hofmann in der Schweiz spielen wird, ist noch nicht klar.