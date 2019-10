Legende: Von New York nach Winnipeg Luca Sbisa. Getty Images

Noch am Dienstag hatte Sbisa einen Zweiweg-Einjahresvertrag bei den Anaheim Ducks unterschrieben. Dieser Kontrakt wurde nun von den Jets übernommen. Hält sich Sbisa bis zum Saisonende im NHL-Team der Jets, wird Winnipeg 665'323 Dollar Lohnkosten für den Schweizer aufbringen müssen.

Kanadische Kälte statt kalifornische Wärme

In Winnipeg, der siebtgrössten Stadt in Kanada, herrschen im Winter ganz andere Temperaturen als im sonnigen Kalifornien. Für Anaheim spielte Sbisa zwischen 2009 bis 2014 und damit so lange wie für kein anderes NHL-Team.

In der NHL bestritt Sbisa bislang 536 Spiele für Philadelphia, Vancouver, Anaheim, die Vegas Golden Knights sowie die New York Islanders. Zuletzt hielt sich Sbisa trotz vertragslosem Zustand bei den Islanders fit.