Kevin Fiala: Oberschenkelbruch und Saisonende

Kevin Fiala hat sich in der Nacht auf Donnerstag im NHL-Playoffspiel der Nashville Predators bei den St. Louis Blues einen Bruch des linken Oberschenkels zugezogen. Er fällt für den Rest der Saison aus.

Fialas übler Aufprall in die Bande 0:33 min, vom 27.4.2017

Das Unglück ereignete sich in der 22. Minute des 1. Viertelfinal-Spiels von Nashville in St. Louis: Nach einem Check von Robert Bortuzzo prallte Fiala mit dem linken Bein mit voller Wucht in die Bande. Mit der Bahre wurde der Stürmer vom Eis gebracht und zu näheren Untersuchungen in ein Spital überführt. Dort wurde er kurze Zeit später operiert.

« Er ist sehr enttäuscht, dass er seinen Teamkollegen in den Playoffs nicht mehr helfen kann. » David Poile

General Manager der Predators

Gemäss David Poile, dem General Manager der Predators, geht es Fiala nach der Operation gut: «Er ist sehr enttäuscht, dass er seinen Teamkollegen in den Playoffs nicht mehr helfen kann, blickt aber bereits voraus auf die beginnende Rehabilitation.» Darüber, wie lange Fiala ausfallen wird, machte Nashville keine Angaben. Die Playoffs sind aber für ihn selbstredend vorzeitig zu Ende.

Für Nashville ist der Verlust von Fiala auch sportlich ein harter Schlag. Mit 2 Toren war der Ostschweizer massgeblich am Weiterkommen von Nashville in der Achtelfinal-Serie gegen das favorisierte Chicago beteiligt.