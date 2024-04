In der Nacht auf Dienstag startet Kevin Fiala mit den Los Angeles Kings in die NHL-Playoffs.

Kings-Stürmer will weit kommen

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die Los Angeles Kings bekommen es in der NHL in der 1. Playoff-Runde mit den Edmonton Oilers um Superstar Connor McDavid zu tun. Die 1. Partie findet in der Nacht auf Dienstag in Kanada statt.

Mittendrin in dieser Affiche ist mit Kevin Fiala ein Schweizer. Der St. Galler, der bereits über 600 NHL-Partien bestritten hat, spielt seine 2. Saison im Dress der Kings. Nach 72 Skorerpunkten in der Vorsaison sammelte Fiala heuer 73 Zähler. Sein letzter Treffer am 13. April im Derby gegen Anaheim war sein 29. Saisongoal.

In Kalifornien hat sich Fiala inzwischen gut eingelebt. «Im 2. Jahr ist alles ein bisschen einfacher. Du kennst die Stadt und die Teamkollegen besser und fühlst dich viel mehr zu Hause», sagt der 27-jährige Stürmer.

Die «perfekte» Playoff-Vorbereitung

Mit den Kings erlebte Fiala eine Qualifikationsphase, die einer Achterbahnfahrt ähnelte. Zum Auftakt stellte die Franchise mit 11 Auswärtssiegen de suite eine neue Bestmarke auf. Auch zum Abschluss der Regular Season spielte das Team erfolgreich. Doch dazwischen schwächelten die Kings mehrfach.

Für Fiala ist das kein Problem – im Gegenteil: «Wir haben viel Negatives und Positives erlebt. Das ist perfekt. Denn wir werden in den Playoffs auch Spiele verlieren. Und so wissen wir, wie wir damit umgehen müssen.» Er habe ein gutes Gefühl und glaube, dass Los Angeles weit kommen könne, so der Vizeweltmeister von 2018.

Der Startgegner der Kings hat es aber in sich. Denn gegen Edmonton schieden die Kalifornier in der Vorsaison in der 1. Runde mit 2:4 Siegen aus. Zudem konnte keines der letzten sechs Quali-Spiele gegen diesen Gegner gewonnen werden.