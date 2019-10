Der Stürmer wurde auf die Waiver-Liste gesetzt. Wird der 26-jährige Oberaargauer nicht innerhalb von 24 Stunden von einem anderen NHL-Team übernommen, muss er in die AHL zum Farmteam Utica Comets. Das ist das realistischere Szenerio, da Bärtschi in dieser Spielzeit so oder so 3,7 Millionen Dollar verdient und der Vertrag übernommen werden müsste.

Bärtschi bestritt in der letzten Saison nach einer Hirnerschütterung nur 26 NHL-Spiele (9 Tore/5 Assists). Zudem haben sich in der Vorbereitung Sturmkonkurrenten in den Vordergrund gekämpft.