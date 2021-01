Philipp Kuraschew schiesst in seinem dritten NHL-Spiel sein erstes Tor. Für Chicago gibt es den ersten Punkt, nicht aber den ersten Sieg.

Torpremiere in der NHL für Kuraschew – Chicago verliert erneut

Grosser Abend für Philipp Kuraschew: In der Nacht auf Mittwoch durfte der erst 21-jährige Schweizer seinen allerersten NHL-Treffer bejubeln. Es lief die 47. Minute, als Chicagos Kuraschew Florida-Goalie Sergej Bobrowski mit einem Handgelenkschuss überraschte und auf der Fanghandseite zum 4:3-Führungstor erwischte.

Erster Punkt, aber noch kein Sieg

Der ehemalige Ambri-Spieler Dominik Kubalik hatte die Vorlage geleistet. Auch Pius Suter, der zweite Schweizer in den Reihen der Blackhawks, stand bei Kuraschews Torpremiere auf dem Eis.

Zum ersten Saisonsieg im vierten Spiel reichte es Chicago dennoch nicht. Florida glich nur eine Minute später aus und Frank Vatrano sicherte den Panthers in der Overtime mit dem 5:4 den Zusatzpunkt. Zuvor hatten die Blackhawks zweimal einen Zwei-Tore-Rückstand aufgeholt. Kubalik liess sich neben seinem Assist auch noch zwei Treffer gutschreiben. Patrick Kane gelang zudem das schönste Tor des Abends.

Kukan eröffnet sein Skorerkonto

Auch für den 2. Schweizer, der in der Nacht auf Mittwoch im Einsatz stand, setzte es eine Niederlage nach Verlängerung ab. Dean Kukan unterlag mit Columbus in Detroit mit 2:3. Der Schweizer Verteidiger bereitete das 2:2 der Blue Jackets durch Alexandre Texier vor und buchte damit seinen ersten Skorerpunkt in der neuen Spielzeit.

Jonas Siegenthaler muss weiter auf seinen ersten Einsatz in dieser Saison warten. Der Schweizer Verteidiger der Washington Capitals kam auch bei der 4:5-Niederlage n.V. der «Caps» in Pittsburgh nicht zum Zug.

Neuauflage Josi vs. Niederreiter wegen Corona verschoben

Das zweite Duell innert 24 Stunden zwischen Nashville und Carolina fand sicherheitshalber nicht statt. Grund dafür sollen Corona-Fälle im Team der Hurricanes gewesen sein. Wann die Partie nachgeholt wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Das erste Duell zwischen den beiden Schweizern Roman Josi und Nino Niederreiter war in der Nacht auf Dienstag an Niederreiter und Carolina gegangen.