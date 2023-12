Zum 1. Mal in dieser Saison hat Timo Meier 2 Tore in einem NHL-Spiel erzielt. Beim 3:2-Heimsieg von New Jersey gegen Detroit staubte der Appenzeller Stürmer in der 12. Minute zum 1:1 ab, in der 43. Minute traf er mit etwas Glück zum 2:2. Das Game-Winning-Goal für die Devils erzielte Tyler Toffoli gut 7 Minuten vor dem Ende.

«Es war nicht unsere beste Partie, aber wir haben das letzte Heimspiel vor der Weihnachtspause gewonnen. Das fühlt sich gut an», sagte Meier nach der Partie. Nico Hischier und Jonas Siegenthaler blieben ohne Skorerpunkte.

Kurashev mit 2 Assists

Das gilt nicht für Philipp Kurashev. Der Chicago-Angreifer liess sich beim 5:7 in St. Louis zwei Assists gutschreiben und steht nun bei 13 Torvorlagen und 6 Treffern. Die Blackhawks mussten als Verlierer vom Eis, obschon sie bis knapp 12 Minuten vor dem Ende mit 5:2 geführt hat. Immerhin gelang Connor Bedard ein verrücktes Tor:

Pius Suter reihte sich beim 7:4 Vancouvers gegen San Jose ebenfalls unter die Torschützen. Nashville unterlag Dallas trotz einer sehenswerten Parade von Roman Josi mit 2:3.