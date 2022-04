Die beiden Schweizer haben grossen Anteil an den Siegen ihrer Teams aus Minnesota und New Jersey.

Kevin Fiala führt die Minnesota Wild mit den Toren zum 2:0 und zum 3:0 zum 5:1-Heimsieg gegen die Edmonton Oilers. Derweil bereitet Nico Hischier drei Tore der New Jersey Devils beim 6:2-Sieg bei den Arizona Coyotes vor.

Fiala erzielte seine Saisontore Nummern 25 und 26 in der ersten Hälfte des Mitteldrittels. Der Ostschweizer ist bei insgesamt 65 Punkten angelangt. Besonders der zweite Treffer Fialas war dabei sehenswert: Der 25-Jährige traf aus spitzem Winkel haargenau ins weite Eck.

Hischier brilliert als Passgeber

Dem entfesselten Nico Hischier glückten zum dritten Mal in dieser Saison drei Punkte in einem Spiel, erstmals wieder seit dem 24. Februar. Der Walliser lieferte in Phoenix die Assists zum 1:1, zum 5:2 und zum 6:2.

Mit Philipp Kurashev glänzte ein weiterer Schweizer als Vorlagengeber: Der Stürmer steuerte zwei Assists beim Heimspiel der Chicago Blackhawks gegen die Los Angeles Kings bei. Diese blieben jedoch wirkungslos – denn die «Hawks» unterlagen mit 2:5.

Josi Sieger gegen Meier

Das Schweizer Duell zwischen den Nashville Predators (mit Roman Josi) und den San Jose Sharks (mit Timo Meier) ging an den Berner. Das einzige Tor erzielte Ryan Johansen in der 64. Minute, während Josi und Meier als Topskorer ihrer Teams nicht weiter punkten konnten. Josi erzielte in der 34. Minute das vermeintliche 1:0. Das Tor wurde aber auf eine Challenge des gegnerischen Coachs Bob Boughner zu Recht annulliert.