Legende: Musste sich in seinem Jubiläumsspiel geschlagen geben Minnesota-Goalie Marc-André Fleury. Keystone/AP Photo/Bailey Hillesheim

In der Nacht auf den 1. Januar entschied Winnipeg auch das 2. Duell innert 24 Stunden mit Minnesota für sich. Nach dem 4:2-Heimsieg am Samstag setzten sich die Jets am Sonntag auswärts mit 3:2 durch. Der Schweizer Stürmer Nino Niederreiter, der beim Erfolg im eigenen Stadion mit einem Doppelpack geglänzt hatte, blieb dieses Mal ohne Skorerpunkt. Den entscheidenden Treffer für Winnipeg erzielte Dominic Toninato in der 48. Minute.

Fleury durchbricht magische Marke

Im Tor von Minnesota bestritt Marc-André Fleury sein 1000. NHL-Spiel. Der 39-Jährige ist der 4. Keeper in der NHL-Geschichte nach Martin Brodeur (1266), Roberto Luongo (1044) and Patrick Roy (1029), der diese Marke knackt. Trotz 26 Paraden konnte er seinem Team nicht zum Sieg verhelfen.

Kurashev trifft bei brutaler Klatsche

Einen bitteren Abend erlebte Philipp Kurashev. Der Schweizer ging mit Chicago bei den Dallas Stars mit 1:8 unter. Sein 7. Saisontor zum zwischenzeitlichen 1:5 dürfte für Kurashev an diesem Abend nur ein schwacher Trost gewesen sein.