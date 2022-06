Die Colorado Avalanche stehen im Stanley-Cup-Final. Das beste Team der Qualifikation in der Western Conference gewann nach den beiden Auftritten auf heimischem Eis auch die beiden Auswärtspartien bei den Edmonton Oilers. In der Nacht auf Dienstag feierte Colorado einen 6:5-Erfolg in der Verlängerung.

Somit fand das Team aus Denver mit 4:0 Siegen in der Best-of-7-Serie den direkten Weg in den Playoff-Final der NHL. Den Gegner ermitteln Tampa Bay und die New York Rangers (Stand 1:2). Colorado peilt den ersten Meistertitel seit 2001 an.

Lehkonen lässt die Arena in Edmonton verstummen

Der Siegtreffer gelang Artturi Lehkonen gleich zu Beginn der Verlängerung. Der 26-jährige Finne – er stiess erst im März zu Colorado – lenkte nach 79 Sekunden in der Overtime zuerst einen Schuss von Cale Makar gekonnt ab und verwertete den Rebound bei Goalie Mike Smith zum umjubelten Sieg.

Boston feuert den Coach Box aufklappen Box zuklappen Die Boston Bruins haben sich von Trainer Bruce Cassidy getrennt. Cassidy hatte den sechsfachen Stanley-Cup-Sieger Anfang 2017 übernommen. Boston erreichte unter dem 57-Jährigen in jeder Saison die Playoffs. 2019 führte der Kanadier die Bruins bis in den Final. In dieser Saison schied man in Runde 1 gegen Carolina aus.

Damit krönte Lehkonen die Aufholjagd seiner Mannschaft im Schlussdrittel: Mit vier Treffern innert 14 Minuten drehten die Gäste einen 1:3-Rückstand in eine 5:4-Führung. Edmontons Zack Kassian erzwang mit seinem Tor zum 5:5 die Verlängerung (57.).

Makar überragend, McDavid muss sich gedulden

Mann des Spiels neben Lehkonen war Makar. Der Kanadier – Roman Josis grösster Konkurrent im Rennen um die Norris-Trophy für den besten Verteidiger der Qualifikation – glänzte mit einem Tor und vier Assists. In diesen Playoffs kommt Makar damit bereits auf 22 Punkte.

Gar bei 33 Punkten steht Connor McDavid. Dabei wird es für den Oilers-Superstar nach dem klaren Out indes bleiben. Der kanadische Center, der in der Regular Season 123 Zähler gesammelt hatte, muss somit weiter auf seinen ersten Final-Einzug warten.