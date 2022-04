Letzte Quali-Runde in der NHL

In der NHL ist die Regular Season in der Nacht auf Freitag weitestgehend abgeschlossen worden – das letzte Spiel am Sonntag zwischen Winnipeg und Seattle spielt keine Rolle mehr. Mit Roman Josi, Kevin Fiala und Nino Niederreiter sind drei Schweizer beim Kampf um den Stanley Cup dabei.

Josi schloss seine fabelhafte Regular Season mit dem 96. Skorerpunkt ab: Der Berner Verteidiger gab bei Nashvilles 4:5-Niederlage bei Arizona den Assist zum 1:0 durch Colton Sissons. Josi ist der erste Verteidiger seit Phil Housley 1992/93 (97 Zähler), der die 95-Punkte-Marke übertrifft.

Nashville verspielt frühe 4:0-Führung

Die Predators verpassten es indes, sich ein gutes Gefühl für die Playoffs zu holen, verspielten sie doch gegen den Letzten der Western Conference (mit Janis Moser, Assist zum 4:4) eine 4:0-Führung, die sie sich schon in den ersten 7 Minuten erspielt hatten. In den Playoffs trifft die Franchise aus Tennessee auf Conference-Sieger Colorado Avalanche.

Minnesota mit Heimrecht, Carolina gegen Boston

Fiala, der für einmal ohne Skorerpunkt blieb, sicherte sich mit Minnesota dank einem 4:1-Heimsieg gegen Colorado das Heimrecht in der 1. Playoff-Runde. In dieser treffen sie auf die St. Louis Blues.

Der spielfreie Metropolitan-Division-Sieger Carolina mit Niederreiter bekommt es mit den Boston Bruins zu tun.

Die weiteren Schweizer:

Pius Suter gewinnt mit den Detroit Red Wings auswärts 5:3 gegen die New Jersey Devils. Dabei erzielt der Ex-ZSC-Spieler das zwischenzeitliche 3:4, auf der Gegenseite gibt Hischier einen Assist.

Timo Meier bleibt bei San Joses 0:3-Niederlage bei den Seattle Kraken ohne Skorerpunkt. Dasselbe gilt für Chicagos Philip Kurashev (2:3 n.V. bei Buffalo) und Columbus’ Dean Kukan (3:5 bei Pittsburgh).

Die Playoff-Duelle in der Übersicht

Florida Panthers - Washington Capitals Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning Carolina Hurricanes (mit Niederreiter) - Boston Bruins New York Rangers - Pittsburgh Penguins Colorado Avalanche - Nashville Predators (mit Josi) Minnesota Wild (mit Fiala) - St. Louis Blues Calgary Flames - Dallas Stars Edmonton Oilers - Los Angeles Kings