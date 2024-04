Die Los Angeles Kings bekommen es in den Achtelfinals wie vor einem Jahr mit den Edmonton Oilers zu tun.

Legende: Bald in den Playoffs im Einsatz Kevin Fiala. Imago / USA Today Network

Die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala überholten die Vegas Golden Knights, den Meister der letzten Saison, dank eines starken Finish gegen die Chicago Blackhawks (mit Philipp Kurashev). Die Kings gewannen 5:4 nach Verlängerung, weil Viktor Arvidsson 81 Sekunden vor Schluss zum 4:4 ausglich und Adrian Kempe in der Verlängerung nach bloss sechs Sekunden zum 5:4 traf. Zuvor hatten die Kings gegen die Blackhawks im Schlussabschnitt eine 3:1-Führung mit drei Gegentoren innerhalb von 300 Sekunden aus der Hand gegeben.

Fiala und Kurashev blieben im 82. und letzten Spiel der Regular Season beide blass. Die Schweizer punkteten nicht und verliessen das Eis am Ende mit einer Minus-Bilanz. Dennoch darf sich Fiala auf die Playoffs freuen: Vor einem Jahr, als die Kings in den Achtelfinals gegen Edmonton in sechs Spielen ausschieden, schlug sich Fiala mit Blessuren herum. Diesmal beendete er die Saison mit 5 Toren und 5 Assists aus den letzten 10 Partien stark.

Ausserdem treffen die Dallas Stars, das Team mit den meisten Punkten in der Western Conference, zum Auftakt auf die Vegas Golden Knights. Alle übrigen Playoff-Paarungen standen schon vorher fest.

Niederreiter skort wieder

Selbstvertrauen für die Playoffs tankte zum Abschluss auch Nino Niederreiter. Mit den Winnipeg Jets gewann er das letzte Qualifikationsspiel gegen die Vancouver Canucks (mit Pius Suter) mit 4:2. Niederreiter bereitete in der 46. Minute das Siegtor zum 3:2 des Russen Nikita Tschibrikow vor. Nach 19 Spielen ohne einen Skorerpunkt, von denen er 5 wegen einer Achillessehnenverletzung verpasst hatte, skorte Niederreiter erstmals wieder.