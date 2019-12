Die San Jose Sharks mit Timo Meier schlittern in der NHL immer tiefer in die Krise. Der Halbfinalist der letzten Playoffs kassiert beim 1:3 gegen die Vegas Golden Knights eine weitere Niederlage.

Nach Logan Coutures 1:1-Ausgleich in der 44. Minute keimte bei San Jose im Duell mit Las Vegas die Hoffnung auf einen Sieg nur kurz auf. 4 Minuten später brachte Shea Theodore die Gäste bereits wieder in Front. Jonathan Marchessault entschied die Partie gut drei Minuten vor Schluss endgültig. Paul Stastny hatte Vegas bereits im 1. Drittel ein erstes Mal in Führung geschossen.

Einen höheren Sieg der «Ritter» verhinderte das Aluminium. Verteidiger Nick Hague scheiterte 2 Mal am Gehäuse. Bei seinem 2. Versuch prallte der Puck gar an beiden Torstangen ab, bevor die Situation entschärft werden konnte (s. Video oben).

Legende: Es läuft ihm einfach nicht Timo Meier strauchelt auch gegen Las Vegas. Keystone

Tiefer geht es kaum noch

Während Las Vegas nach knapp der Hälfte der Qualifikation Kurs Richtung Playoffs nimmt, schlittern die Sharks immer tiefer in die Krise. Das Team aus Kalifornien verlor 9 der letzten 10 Spiele und ist mittlerweile am Tabellenende der Western Conference angelangt.

Auch Timo Meier läuft es gar nicht nach Wunsch. Die Partie gegen Las Vegas war die 3. Partie in Folge ohne Skorerpunkt für den Appenzeller, der im Sommer seinen Vertrag für insgesamt 24 Millionen Dollar um 4 Jahre verlängert hatte. 11 Tore und 11 Assists sind die bisherige Ausbeute Meiers in dieser Saison.

Hall in Arizona angekommen

Auf 28 Skorerpunkte kommt Taylor Hall. Der Stürmer, der unlängst von den New Jersey Devils zu den Arizona Coyotes getradet worden war, erzielte beim klaren 5:2 gegen Detroit den ersten Treffer für seinen neuen Klub. Mit seinem Handgelenkschuss zum zwischenzeitlichen 4:0 liess er Jimmy Howard im Red-Wings-Kasten keine Chance.

