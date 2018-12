William Nylander und Toronto sind am «Deadline Day» doch noch auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Wäre der Vertrag nicht bis 1. Dezember unterschrieben worden, hätte der 22-jährige Center in dieser Saison keine Partie in der NHL bestreiten dürfen.

Wie kann man bei 6,9 Millionen im Jahr nicht gewinnen?

Der Deal bringt dem schwedischen Weltmeister von 2017 gutes Geld ein: Pro Jahr wird Nylander 6,9 Millionen Dollar verdienen. Damit ist sein Lohn höher als etwa jener von Boston-Star David Pastrnak. In der vergangenen Saison sammelte Nylander 61 Skorerpunkte (20 Tore, 41 Assists).

Hockey-Experte Thomas Roost kann der Einigung nur Positives abgewinnen: «Die Maple Leafs haben gewonnen, weil sie einen wertvollen Deal abgeschlossen haben. Willy hat gewonnen, denn: Wie kann man bei 6,9 Millionen im Jahr nicht gewinnen? [...] Und die Fans haben gewonnen, weil sie ihn zurück auf dem Eis haben in der NHL – dem bedeutendsten Zirkus der Welt.»