Nashville mit Spektakel-Niederlage – New Jersey weiter ohne Sieg

Roman Josi und Yannick Weber verloren mit Nashville gegen die Kings in einer verrückten Partie 4:7. Im Schlussdrittel fielen 6 Tore.

Die Predators hatten ab der 42. Minute nach einem 1:4-Rückstand auf 4:4 ausgleichen können. Captain Josi assistierte dabei einmal. Doch das Comeback blieb vergebens: Mit 3 Toren in der letzten Spielminute (!) sorgten die Gastgeber doch noch für den Unterschied.

New Jersey unterlag in Boston mit 0:3 und blieb damit auch im 4. Saisonspiel sieglos. Die Devils mit den Schweizern Nico Hischier und Mirco Müller scheiterten dabei Mal um Mal an Bruins-Goalie Tuuka Rask (31 Paraden).

Weiteres aus der NHL-Nacht:

Der finnische Nummer-2-Draft Kaapo Kakko markierte sein erstes NHL-Tor. Mit einer flinken Backhand-Täuschung liess der Rangers-Flügel Edmonton-Goalie Mike Smith aussteigen. Am Ende unterlag New York den Oilers dennoch 1:4.

markierte sein erstes NHL-Tor. Mit einer flinken Backhand-Täuschung liess der Rangers-Flügel Edmonton-Goalie Mike Smith aussteigen. Am Ende unterlag New York den Oilers dennoch 1:4. Auch Denis Malgin traf und verlor: Der Oltener markierte bei der 2:3-Niederlage nach Penaltyschiessen seiner Florida Panthers bei den New York Islanders das frühe 1:0 im 1. Drittel und damit sein erstes Saisontor.