Legende: Glücklos im Rekordspiel Roman Josi kassiert mit Nashville die 4. Niederlage in Folge. Getty Images/Brett Carlsen

Roman Josi absolviert in der Nacht auf Mittwoch sein 787. Spiel in der NHL und überholt damit Mark Streit.

Die Predators kassieren gegen Edmonton allerdings eine 3:6-Niederlage.

Sämtliche 12 Schweizer standen im Einsatz – nur Denis Malgin und Timo Meier feiern einen Sieg.

Ein Jubiläum feiert Alexander Owetschkin.

Roman Josi ist der neue Schweizer Rekordspieler in der NHL. Der Captain der Nashville Predators absolvierte in der Nacht auf Mittwoch seinen 787. Einsatz in der besten Eishockey-Liga der Welt und überholte damit sein Idol Mark Streit. Josis Teamkollege Nino Niederreiter, der auf die drittmeisten Einsätze kommt, spielte zum 759. Mal.

Zu feiern gab es für die beiden Schweizer allerdings wenig. Die Predators mussten sich zuhause den Edmonton Oilers mit 3:6 geschlagen geben und kassierten die 4. Niederlage in Folge. Josi hatte immerhin bei der 1:0-Führung und beim 3:4-Anschlusstreffer seinen Stock im Spiel. Der 32-Jährige steht nun bei 17 Assists in der laufenden Saison.

Josi wird weiteren Rekord bald brechen

Insgesamt hat der Berner nun 565 Zähler in der NHL gesammelt. Josi fehlt damit nur noch 1 Punkt, um den Rekord von David Legwand als besten Skorer der Predators zu egalisieren.

12 Schweizer im Einsatz – nur 2 gewinnen

In der Nacht auf Mittwoch standen sämtliche 12 NHL-Schweizer im Einsatz. Grund zum Jubeln hatten allerdings nur Denis Malgin und Timo Meier.

Malgin kanterte mit Toronto die Anaheim Ducks gleich mit 7:0 nieder. Die Maple Leafs schlossen nach Punkten zu den New Jersey Devils auf.

kanterte mit Toronto die Anaheim Ducks gleich mit 7:0 nieder. Die Maple Leafs schlossen nach Punkten zu den New Jersey Devils auf. Meier gewann mit den San Jose Sharks das «Schweizer Duell» gegen Janis Moser (Arizona) mit 3:2. Die Sharks stellten mit den 2 Punkten den Anschluss ans Mittelfeld wieder halbwegs her.

gewann mit den San Jose Sharks das «Schweizer Duell» gegen (Arizona) mit 3:2. Die Sharks stellten mit den 2 Punkten den Anschluss ans Mittelfeld wieder halbwegs her. Bei Nico Hischier , Jonas Siegenthaler und Akira Schmid scheint der Faden gerissen. Die New Jersey Devils unterlagen den Dallas Stars 1:4 und kassierten zum ersten Mal in dieser Saison die 3. Niederlage in Folge.

, und scheint der Faden gerissen. Die New Jersey Devils unterlagen den Dallas Stars 1:4 und kassierten zum ersten Mal in dieser Saison die 3. Niederlage in Folge. 3 Niederlagen zu null: Tim Berni (0:4 mit Columbus gegen Florida), Kevin Fiala (0:6 mit den L.A. Kings gegen Buffalo) und Pius Suter (0:1 mit Detroit gegen Carolina) blieben mit ihren Teams ohne Treffer.

(0:4 mit Columbus gegen Florida), (0:6 mit den L.A. Kings gegen Buffalo) und (0:1 mit Detroit gegen Carolina) blieben mit ihren Teams ohne Treffer. Auch Philipp Kurashev blieb erfolglos. Seine Chicago Blackhawks unterlagen den Washington Capitals 3:7.

00:19 Video 800: Der Jubiläums-Treffer von Owetschkin Aus Sport-Clip vom 14.12.2022. abspielen. Laufzeit 19 Sekunden.

Owetschkin nun bei 800 Toren

Alexander Owetschkin hat als dritter NHL-Spieler in der Geschichte 800 Tore erzielt. Der Russe traf beim 7:3 der Washington Capitals gegen die Chicago Blackhawks am Dienstagabend drei Mal und erzielte damit seine Saisontore 18, 19 und 20. In der ewigen Torjägerliste der NHL sind weiterhin Gordie Howe (801) und der legendäre Wayne Gretzky (894) vor ihm.