Mark Streit: «Ich nehme Tag für Tag»

Heute, 19:53 Uhr

Mark Streit bringt auch mit seinen 39 Jahren noch reichlich Energie aufs Eis. Am Samstag wird der Philadelphia-Verteidiger sein 750. Spiel in der NHL bestreiten. In unserem Audiobeitrag lernen Sie auch die weiche Seite des Berners kennen.

SRF