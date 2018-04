Der Qualifikations-Marathon in der NHL ist Geschichte. Welches Team hat in den 82 Spielen der «Regular Season» überzeugt? Von welcher Mannschaft haben Fans und Spieler mehr erwartet? In der Galerie gibt SRF-Experte Mark Streit seine persönliche Einschätzung ab.

Rückblick auf die NHL-Qualifikation Bild 1 / 6 Legende: Überraschung der Saison Streit: «Die Vegas Golden Knights haben eine unglaubliche Qualifikation gespielt. Nach dem guten Start haben alle einen Einbruch erwartet, der ist aber nicht gekommen. Vegas ist sehr konstant geblieben und kann auch in den Playoffs für Überraschungen sorgen.» Reuters Bild 2 / 6 Legende: Schweizer der Saison (1) Streit: «Nico Hischier hat einen unglaublichen Start in seine NHL-Karriere gehabt und mit den New Jersey Devils eine überragende Qualifikation gespielt.» Reuters Bild 3 / 6 Legende: Schweizer der Saison (2) Streit: «Kevin Fiala hat bei Nashville viel gepunktet und vor allem viele wichtige Tore geschossen. Er hat sein Talent aufs Eis bringen können und Top-Leistungen gezeigt.» Reuters Bild 4 / 6 Legende: Spieler der Saison Streit: «Für mich immer wieder Alexander Owetschkin. Er hat jetzt in nicht mal 1000 Spielen über 600 Tore geschossen, eine unglaubliche Leistung.» Reuters Bild 5 / 6 Legende: Youngster der Saison Streit: «Connor McDavid hat in den letzten 10 Spielen unheimlich aufgedreht und die Skorerwertung noch gewonnen. Leider schaffte er es mit Edmonton nicht in die Playoffs. Auch Patrik Laine mit seinen über 40 Toren gilt es zu erwähnen.» Reuters Bild 6 / 6 Legende: Enttäuschung der Saison Streit: «Die Chicago Blackhawks hatte ich als Top-Team auf der Rechnung, sie haben nun erstmals seit 10 Jahren die Playoffs verpasst. Für mich eine Riesen-Überraschung.» Imago