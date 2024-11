In der Nacht auf Montag kamen die Chicago Blackhawks in der NHL zu einem 2:1-Heimsieg in der Verlängerung gegen die Minnesota Wild. Zum besten Spieler wurde nach der Partie Philipp Kurashev gewählt. Und das hatte seinen Grund: Der Berner war es gewesen, der die knappe Begegnung nach 110 Sekunden in der Overtime entschied.

Bei einem Konter nutzte Kurashev das viele Eis, welches sich bei 3 gegen 3 bietet, optimal aus. Der Stürmer entschied sich gegen einen Pass auf seinen Mitspieler und versuchte es auf eigenen Faust – mit Erfolg. Für Kurashev war es das 3. Tor in der laufenden Saison.

Meier im Pech

Bei der 0:1-Heimniederlage der New Jersey Devils gegen die San Jose Sharks war es Timo Meier, der die Scheibe beim einzigen Treffer über die Linie bugsierte. Allerdings ins falsche Tor. Der deutsche Sharks-Stürmer Nico Sturm spielte den Buck in den Slot, wo Meier nicht mehr ausweichen konnte und das Spielgerät mit dem Schlittschuh ins Tor lenkte.

Bei den Sharks feierte mit Mackenzie Blackwood ein ehemaliger Devils-Keeper mit 44 Paraden einen Shutout.