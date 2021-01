Schweizer mit Siegen in der NHL, aber ohne persönliche Ausbeute

Legende: Viel Aufwand, wenig Ertrag Timo Meier schoss 7 Mal aufs Tor, blieb aber ohne Treffer. imago images

Die San Jose Sharks konnten die 3. Niederlage in Serie nur knapp verhindern. Die Kalifornier mit dem Schweizer Timo Meier glichen gegen St. Louis im Mittelabschnitt einen 0:1-Rückstand aus. In der regulären Spielzeit sowie in der Verlängerung fielen keine weiteren Tore.

Im Penaltyschiessen belohnte sich San Jose für den zuvor betriebenen Aufwand. Tomas Hertl stellte den 2:1-Sieg sicher. Die Sharks hatten deutlich mehr Abschlüsse auf das Gehäuse der Blues gebracht. Meier war mit 7 Torschüssen der produktivste seines Teams, blieb aber ohne Skorerpunkt.

Fiala unauffällig, Haas nicht dabei

Zu einem Auswärtssieg kam auch Kevin Fiala mit den Minnesota Wild. Der Ostschweizer kam beim 3:2 gegen die Anaheim Ducks auf eine gute Viertelstunde Eiszeit, konnte aber wenig Akzente setzen.

Gaëtan Haas fehlte beim 3:1-Sieg von Edmonton in Toronto auf dem Matchblatt. Bei den Maple Leafs kehrte Joe Thornton nach einem Check zu Beginn des Schlussabschnitts nicht mehr aufs Eis zurück. Er soll sich am Handgelenk verletzt haben.