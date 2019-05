Boston gewinnt Spiel 6 des Playoff-Viertelfinals gegen Colombus auswärts mit 3:0 und entscheidet die Serie mit 4:2 für sich.

Im Halbfinal treffen die Bruins auf Nino Niederreiter mit den Carolina Hurricanes.

San Jose verliert gegen Colorado mit 3:4 nach Verlängerung und kassiert in der Serie den 3:3-Ausgleich.

Nach einem torlosen 1. Drittel brachte David Krejci Boston in der 33. Minute in Führung. Im Schlussabschnitt machten Marcus Johansson und David Backes mit einem Doppelschlag innert 101 Sekunden alles klar.

Matchwinner für die Gäste war aber vor allen anderen Torhüter Tuukka Rask, der mit 39 Paraden seinen 6. Playoff-Shutout feiern konnte.

Mit dem 3. Sieg in Folge stiess Boston erstmals seit 2013 (Niederlage im Stanley-Cup-Final gegen Chicago) wieder bis in die Halbfinals vor. Dort kommt es zum Duell mit Carolina.

Kukan in die Nati?

Die Bruins und die Hurricanes treffen im 10-Jahres-Rhythmus in den Playoffs aufeinander. Das 1. Duell 1999 entschied Boston für sich, 2009 gewann Carolina den Viertelfinal.

Dean Kukan könnte nun nach seinen ersten NHL-Playoffs (1 Tor in 10 Spielen) noch zum Schweizer WM-Team von Patrick Fischer dazustossen. Im Vorjahr war er bereits Silbermedaillengewinner mit der Schweiz.

Wieder eine «Belle» für Meier

Timo Meier und die San Jose Sharks müssen wie schon in der 1. Runde über 7 Spiele gehen. Gegen Colorado setzte es auswärts eine 3:4-Niederlage nach Verlängerung ab. Damit kommt es in der Nacht auf Donnerstag zum Showdown in San Jose.

Die Sharks konnten zwar dreimal einen Rückstand wettmachen. Marc-Edouard Vlasic hatte die Gäste mit seinem 2. Treffer des Abends zweieinhalb Minuten vor Schluss in die Overtime geschossen. Dort war es dann Gabriel Landeskog, der Colorado nach 152 Sekunden zum Sieg schoss. Meier stand knapp 20 Minuten auf dem Eis und bereitete das 1:1 durch Vlasic vor (35.).

Sendebezug: Radio SRF 3, Morgenbulletin, 07.05.2019, 07:00 Uhr