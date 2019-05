St. Louis fehlt noch ein Sieg zum Einzug in den Stanley-Cup-Final. Die Blues gewinnen Spiel 5 in San Jose gleich mit 5:0.

Er hat es wieder getan: Mit seinem bereits 2. Hattrick in den diesjährigen NHL-Playoffs führte Jaden Schwartz St. Louis zum wichtigen Break in San Jose. Die Blues gewannen Spiel 5 auswärts gleich mit 5:0 und haben somit in der Nacht auf Mittwoch die Chance, zuhause den Einzug in den Stanley-Cup-Final perfekt zu machen.

Tarasenko gelingt Historisches

In der 6. Minute war es Oskar Sundqvist, der die Gäste nach einem Fehler von Starverteidiger Erik Karlsson auf die Siegerstrasse brachte. Im 2. Drittel baute St. Louis die Führung dank einem Doppelschlag innert 3 Minuten durch Schwartz und Wladimir Tarasenko auf 3:0 aus. Der Russe avancierte dabei zum 1. Spieler in der Blues-Geschichte, der einen Penalty in den Playoffs verwerten konnte.

Die grosse Wende von Timo Meiers Sharks blieb im Schlussdrittel aus. Stattdessen machte Schwartz mit seinen Toren 2 und 3 den Hattrick perfekt (43./57.). Der 22-jährige Appenzeller verliess das Eis nach gut 16 Minuten Eiszeit und 2 Schüssen mit einer Minus-1-Bilanz.

