McDavid knackt 900-Punkte-Marke – in bester McDavid-Manier

Connor McDavid steuerte 1 Treffer und 4 Assists zum 5:2-Erfolg der Edmonton Oilers gegen die Philadelphia Flyers bei. Damit erreichte der 26-Jährige als fünftschnellster Spieler die 900-Punkte-Marke in der NHL. Er benötigte dafür 602 Spiele. Nur Wayne Gretzky (385), Mario Lemieux (463), Mike Bossy (582) und Peter Stastny (599) hatten weniger Partien dafür absolviert.

McDavid gelang der 900. Punkt mit seinem Assist zum zwischenzeitlichen 2:0 durch Zach Hyman. Dabei liess er seine Extraklasse aufblitzen, indem er einen «blinden Pass» in die Mitte spielte, wodurch Hyman völlig freistehend vor Flyers-Keeper Carter Hart zum Abschluss kam.

Schon das 1:0, welches McDavid gleich selber erzielt hatte, war eine Augenweide gewesen. Einmal mehr tanzte er eine gegnerische Defensive aus, als wäre es das Einfachste der Welt. Am Ende war der Ausnahmekönner an sämtlichen 5 Treffern seines Teams an diesem Abend direkt beteiligt.