In der Nacht auf Mittwoch haben sich in der NHL die Minnesota Wild und die St. Louis Blues für die am Samstag beginnenden Playoffs qualifiziert. Damit bleibt nur noch ein Platz übrig. Um diesen streiten sich im Osten Montreal und Columbus.

Die New Jersey Devils, die ihren Playoff-Platz auf sicher haben, schlugen in ihrem zweitletzten Spiel der Regular Season Boston auswärts mit 5:4 in der Verlängerung. Dabei brillierte Timo Meier mit 3 Skorerpunkten (1 Tor). Captain Nico Hischier bereitete 2 Treffer seines Teams vor.

Fiala erreicht 60-Punkte-Marke erneut

Ebenfalls doppelt skorte Kevin Fiala beim 6:5 der L.A. Kings in Seattle. Der Stürmer kam auf 2 Torvorbereitungen und steht damit bei 60 Skorerpunkten in dieser Saison (35 Treffer). Es ist die 4. Saison in Folge, in der Fiala diese Marke erreicht.

Nach 8 Partien ohne Torbeteiligung durfte sich auch Janis Moser wieder einmal einen Assist gutschreiben lassen. Der Verteidiger feierte mit Tampa Bay einen 5:1-Heimsieg gegen die Florida Panthers. Zu diesem Duell kommt es auch in der 1. Runde der Playoffs.

Resultate