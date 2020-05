Die NHL will bei einer Fortsetzung der wegen Corona unterbrochenen Saison direkt in die Playoffs einsteigen.

Keine Regular Season: Die NHL will bei einer Fortsetzung der wegen Corona unterbrochenen Saison direkt in die Playoffs einsteigen, dafür aber 24 statt der üblichen 16 Teams zulassen. Diesen Plan bestätigte Liga-Chef Gary Bettman. Er betonte, dass weder die Orte noch der Zeitpunkt für die Playoffs schon feststünden und von der weiteren Entwicklung in der Corona-Pandemie abhängig seien.

Punktequotient ist ausschlaggebend

Klar sei nur, dass es 2 Standorte geben wird und 10 Städte zur Auswahl stehen. Frühestens am 1. Juli sollen die Teams in Trainingslager gehen können. In den Playoffs sollen die besten 4 Teams der beiden Conferencen, die aufgrund der unterschiedlichen Anzahl Partien anhand eines Punktequotienten bestimmt werden, in der ersten Playoff-Runde ein Freilos geniessen. Die übrigen 8 Achtelfinalisten sollen in Best-of-5-Serien ermittelt werden.

Die NHL hatte die Qualifikation wegen der Coronavirus-Pandemie am 12. März unterbrochen, den Teams fehlten noch 11 bis 14 Spiele bis zu einem regulären Ende der Qualifikation.