Nino Niederreiter wechselt innerhalb der NHL von den Carolina Hurricanes zu den Nashville Predators. Der 29-jährige Bündner unterschrieb beim Team mit dem Schweizer Captain Roman Josi einen mit acht Millionen Dollar dotierten Zweijahres-Vertrag. Niederreiter hatte in der letzten Saison bei Carolina 24 Tore und 20 Assists erzielt. Er verbrachte insgesamt dreieinhalb Jahre bei den «Canes».

Knapp 200 Tore in 12 Jahren NHL

Nashville wird bereits die 4. Station des Churers in der besten Eishockey-Liga der Welt sein. Er wurde von den New York Islanders als Nummer 5 gedraftet und debütierte 2010 in der NHL. In gut zehn Saisons mit den New Yorkern, den Minnesota Wild und den Hurricanes kommt er auf 814 Partien, 196 Tore und 202 Assists.

Zusammen mit Josi gewann Niederreiter mit der Schweizer Nationalmannschaft 2013 und 2018 zweimal WM-Silber.