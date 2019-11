Der Churer hat eine Hauptrolle bei Carolinas 4:2-Sieg in Chicago. Er wird nach seinem sehenswerten Tor ausgezeichnet.

«El Niño» spielt in Chicago gross auf

Carolina ist im Hoch: Die Hurricanes feierten beim 4:2 bei den Chicago Blackhawks den 4. Sieg in Folge. Einen grossen Anteil daran hatte Nino Niederreiter. Der 27-jährige Bündner lancierte Martin Necas in der 15. Minute bei einem Konter mustergültig mit einem Doppelpass.

In der 32. Minute sorgte Niederreiter mit dem 3:0 für den Siegtreffer. Er wurde von Lucas Wallmark nach der blauen Linie angespielt und erwischte Chicago-Keeper Robin Lehner mit einem sehenswerten Backhand-Schuss.

Legende: In Torlaune Nino Niederreiter traf erstmals seit dem 1. November wieder. imago images

«Ich konnte den Puck ins Netz lupfen und er ging rein, was verrückt ist», freute sich der Churer, der als einer der 3 «Stars of the Game» ausgezeichnet wurde. Damit traf Niederreiter erstmals seit dem 1. November wieder. Er hält bei 3 Toren und 7 Assists.

Die weiteren Schweizer:

Kevin Fiala verbucht bei Minnesotas 4:1-Auswärtssieg bei Ralph Kruegers Buffalo Sabres einen Assist.

verbucht bei Minnesotas 4:1-Auswärtssieg bei Buffalo Sabres einen Assist. Das Schweizer Duell zwischen Gaëtan Haas ' Edmonton Oilers und Timo Meier s San Jose Sharks gewinnt der Jurassier, der beim 5:2 auswärts das 1:0 vorbereitet.

' Edmonton Oilers und s San Jose Sharks gewinnt der Jurassier, der beim 5:2 auswärts das 1:0 vorbereitet. Floridas Denis Malgin (gegen Philadelphia) und Columbus' Dean Kukan (gegen Montreal) feiern beide 5:2-Heimsiege.

(gegen Philadelphia) und Columbus' (gegen Montreal) feiern beide 5:2-Heimsiege. Luca Sbisa setzt sich mit den Winnipeg Jets 2:1 in Nashville mit Roman Josi durch. Yannick Weber kommt nicht zum Einsatz.

setzt sich mit den Winnipeg Jets 2:1 in Nashville mit durch. kommt nicht zum Einsatz. Als Verlierer vom Eis gehen auch Nico Hischier und Mirco Müller mit New Jersey (1:5 gegen Boston) sowie Sven Bärtschi mit Vancouver (1:6 in Dallas).

