Legende: Akira Schmid (New Jersey) Der Emmentaler ist die Nummer 3 in der Goalie-Hierarchie der Devils. Schmid dürfte in den NHL-Playoffs nur zum Zug kommen, wenn das Stamm-Duo verletzt ausfällt. Gut möglich, dass Schmid die Playoffs in der AHL bei den Utica Comets bestreitet. Selbst wenn er für die WM zur Verfügung stehen würde: Die Konkurrenz auf der Goalie-Position ist gross. Reuters/USA Today Sports/Vincent Carchietta